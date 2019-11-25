الجويلي: نحذر كل العابثين بأن الرد سيكون قاسيا

قال أسامة جويلي، آمر ما يسمى “غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية” التابع لحكومة الوفاق في بيان اليوم الاثنين موجهًا لمن أسماهم بــ”رؤوس الفتنة في المنطقة الغربية” على حدّ وصفه.

وقال الجويلي في بيانه: “لاحظنا زيادة نشاط رؤوس الفتنة في المنطقة الغربية بعد فشل عدوانهم الهمجي على طرابلس، رغم استعانتهم بمرتزقة من دول مختلفة” بحسب نص البيان.

وأضاف الجويلي أن من نعتهم بــ”رؤوس الفتنة”: “يشترون ضعاف النفوس وأراذل القوم بالأموال والسيارات غير مبالين بجر مدنهم والمنطقة بأسرها إلى حرب دامية نتيجيتها آلاف المهجرين والضحايا من الأبرياء” على حد تعبيره.

وتابع الجويلي: “حرب عمل الصالحون من كل المدن والقبائل في المنطقة على منعها حفاظًا على الأنفس والأموال والأعراض، وما غرهم إلا اللين والعفو عن من أجرم قبلهم، وكنا بهذا العفو والتسامح نرجوا عودتهم إلى الحق ووأد الفتنة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحالقة”، بحسب تعبيره.

وهدّد الجويلي قائلا: “إننا نحذر كل العابثين بأن الرد إن شاء الله سيكون قاسيا وسنسحقهم بأسرع مما يتصورون، وعلى الباغي تدور الدوائر” على حد قوله.

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