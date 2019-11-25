مركز الرقابة يرفض شروب غازي شويبس “Schweppes”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض الشحنة الثانية لمشروب غازي بنكهة الرمان العلامة التجارية شويبس “Schweppes“.

وأوضح المركز أن سبب الرفض لأنها غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية رقم 15 الجزء 3 لسنة 2015، لوجود اللون E122 (الكارموزين ) المحظور.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن تاريخ الإنتاج 27 أكتوبر من العام الحالي، لافتا إلى أن الكمية 10000 استيكة.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن نقطة وصول الشحنة إمساعد، والمنشأ والمصدر جمهورية مصر العربية.

ولفت المركز إلى أن الرفض لأي شحنة المقصود به تاريخ الإنتاج الذي تم رفضه وليس كل العلامة التجارية.

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