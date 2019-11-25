مصدر للعنوان: زيارة السراج للبحرين كانت شخصية وليست رسمية

المنامة-العنوان

قالت مصدر خاص في السفارة الليبية في مملكة البحرين لصحيفة العنوان، اليوم الإثنين، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى المنامة كانت زيارة ذات طابع شخصي وليست رسمية.

وأفاد المصدر، أن زيارة السراج إلى البحرين جاءت لغرض المشاركة في حفل تقيمه ابنته المقيمة في البحرين مع زوجها، السيد أيمن شلابي، الموظف في المؤسسة العربية المصرفية ABC في البحرين، التي تعد ليبيا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، حيث انتقلت أسرة شلابي إلى المنامة قبل عام بدعم من محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير.

واستغل السراج هذه الزيارة؛ فيما يبدو للقاء ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

ما ذكره المصدر لصحيفة العنوان، أكده وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، اليوم الإثنين، في تغريدة له على تويتر.

وذكرت مصادر، أن البحرين تعرضت لضغط دولي لمعرفة سبب الزيارة وسط اتساع دائرة عدم قبول حكومة الوفاق كممثل حقيقي للشعب الليبي.

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن “الرئيس فائز السراج يقوم بزيارة (خاصة) لمملكة البحرين ولم يكن هناك جدول أعمال لأي مواضيع سياسية، ومملكة البحرين ملتزمة بموقفها الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة”.