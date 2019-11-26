كونتي: أزمة ليبيا لا تحتاج إلى الحلول العسكرية

صرّح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن ليبيا لا تحتاج إلى الحلول العسكرية، إنما للحلول السياسية، التي تؤدي للسلم والاستقرار، مشددا على ضرورة العمل من أجل الحلول السياسية.

وأوضح كونتي، بحسب ما نشرته وكالة آكي الإيطالية، خلال لقاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في العاصمة الإيطالية روما، بقوله “إنه خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة، يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي”.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، أنه عمِل على إقناع الأطراف الدولية، لا الليبيين فقط، إن الحل العسكري لن يقود إلى تحقيق الاستقرار ومحاربة التطرف في ليبيا، مضيفا أنه لن يدخر جهدا من أجل الوصول لإنهاء الأزمة الليبية سياسيًا.

وحول المساعي الألمانية لعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، أشار كونتي، إن السلطات الألمانية تعمل بشكل جدّي من أجل إنجاح المؤتمر، رغما عن الصعوبات التي تواجه ألمانيا، في جمع كل الأطراف الفاعلة على طاولة المؤتمر.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي، إن مؤتمر باليرمو، الذي عقدته إيطاليا، في نوفمبر 2018، كان ناجحا، في استقطاب جميع الأطراف الفاعلة في الملف الليبي.

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