حركة تنوير تطلق حملة حول “424” المثير للجدل في ليبيا

تعتزم حركة تنوير الليبية، إطلاق حملتها ضد قانون تزويج المغتصبة من المعتدي عليها، عبر نشرها صور تحتوي على الرقم “424” ، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي صادف يوم أمس 25 نوفمبر.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، يوم أمس، حملات فردية، أطلقها نشطاء وحقوقيين، منها الحملات التوعوية التي تطالب المجتمع الليبي، بأن يقف ضد ممارسات العنف التي تواجه النساء والفتيات في ليبيا.

ونشرت أستاذة القانون والحقوقية الليبية، خديجة البوعيشي، ملخصًا للقنوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بالعنف ضد المرأة، قامت بإعداده مرفقا بالصور التوضيحية، التي تشكف ما تعانيه النساء والفتيات في ليبيا، من العنف الجسدي والاجتماعي والنفسي.

وأوضحت البوعيشي، في المذكرة التي أعدتها، العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها، وكانت على النحو التالي: العنف الجسدي، العنف الجنسي، تشديد العقوبة، سقوط العقوبة.

ومن المتوقع أن تنطلق الحملة التي تعتزم حركة تنوير، أن تبدأ اليوم الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءًا، ضمن سلسلة النشاطات التي تشرف عليها الحركة، لترسيخ الوعي المجتمعي بالقضايا الهامّة والأساسية.

لمن يرغب في الإطلاع على المذكرة القانونية إضغط هُنا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية