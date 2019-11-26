أبرز مستجدات الأوضاع الميدانية في طرابلس وضواحيها

أعلن المسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، إن اللواء اللواء 106 مجحفل وكتيبة عقبة بن نافع، نجحت في استهداف مجموعة مسلحة تابعة للوفاق، كانت تحاول الالتفاف على مفترق الطويشة، ومجموعة أخرى حاولت الهجوم على مواقع الجيش في محيط الرملة.

وأوضح الخرطوش، إن مدفعية الهاوزر نجحت في تدمير مخزن ذخيرة، في محيط كوبري السواني، يوم الأحد الماضي، إضافة إلى تقدمات للواء 73 مشاة في نقاط جديدة، في محيط معسكر النقلية، رغما عن المحاولات التي يقوم بها مسلحي الوفاق لوقف التقدم.

ونعى المسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة، أحد أفراد كتيبة 303 مدفعية، والتابعة للواء 73، هشام عبدالحميد الدرسي، الذي قُتل في معارك الجيش ضد المجموعات المسلحة.

وأشارت قوة عمليات أجدابيا، إن وحداتها في محور عين زارة، تحافظ على تمركزاتها، مع الدعم الذي يقدمه سلاح الطيران الليبي.

من جهة أخرى، ذكرت منصات على مواقع التواصل، تابعة لحكومة الوفاق، إن مجموعاتها المسلحة، استهدفت وحدات تابعة للجيش الوطني، في محور الرملة.

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