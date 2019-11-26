جهاز مكافحة الظواهر السلبية يقفل عددا من مطاعم بنغازي

أقفل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، عدد من المطاعم وضبط عدد من العاملين فيها، في مدينة بنغازي.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته على الفيسبوك، إن اللجنة المكلفة بالجهاز، قامت بالتفتيش على المطاعم، إضافة إلى غلقها في الأيام الماضية عدد آخر منها، ضمن مهامها الرقابية في المدينة.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إن اللجنة المكلفة وافقت على إعادة مزاولة العمل لعدد من المطاعم، بعد إتمام إجراءاتهم، وأغلقت عدد آخر لم يتلزموا بالمعايير الصحية، وضبطت أكثر من 20 عامل أجنبي غير مستوفين الإجراءات.

ونوّهت اللجنة المكلفة، على كافة المطاعم بالمدينة، أن إعادة مزاولة العمل لن تأتي إلا بعد مرورها والإذن بإعادة الفتح، بعد موافقه اللجنة، للتأكد من إصلاح ما تمت مخالفتهم عليه، مؤكدة بأنها لازالت مستمرة بحمالاتها لسلامة المواطن ولن تستثني أي أحد من تطبيق القانون.

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