الخارجية الأمريكية: وفد أمريكي التقى المشير حفتر لبحث الأوضاع الليبية

كشف وزارة الخارجية الأمريكية، إن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، التقى وفدا أمريكيًا، يوم الأحد الماضي الموافق الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، بحسب ما نقله موقع “العين الإخبارية”، أن الوفد الأمريكي الذي التقى حفتر، ضمّ نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إن اللقاء تطرق للخطوات الرامية لوقت عمليات القتال، والحلول السياسية الممكنة للأزمة الليبية.

وأضاف موقع العين الإخبارية، إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير إدارة الاستراتيجية والمشاركة والبرامج في قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا قائد لواء ستيفن ديميليانو، شاركوا في اللقاء الذي جمع الوفد الأمريكي مع القائد العام للجيش الوطني.

وأكد الوفد في لقاءه بالمشير خليفة حفتر، دعم أمريكا الكامل للسيادة الليبية وسلامتها الإقليمية، كما حثّ الوفد على ضرورة العمل لاغتنام الفرصة لإنهاء الأزمة من أجل مستقبل ليبيا.

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