كونتي: الخيار العسكري لا يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي على أن “الخيار العسكري لا يؤدي إلى السلم في ليبيا”.

وقال في لقاء بمقر مجموعة آدنكرونوس الاعلامية في العاصمة روما مساء أمس الاثنين “إنه خيار يهدد بزعزعة أكبر للاستقرار في هذه المنطقة، يجب أن نعمل من أجل الحل السياسي “حسبما ذكرت وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “في كل مرة أقابل فيها زعماء أجانب، وليس فقط الليبيين، أسعى لإقناعهم بأن الحل العسكري لا يقود إلى تحقيق الأهداف الأولية المعلنة: تحقيق الاستقرار، ومحاربة التطرف وبالتالي الإرهابيين، تحقيق السلم في البلاد”.

وأضاف “لن أدخر أبدًا جهداً في مواصلة العمل من أجل هدف الحل السياسي”

وتابع كونتي، في إشارة إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، “إنهم يعملون بجد في ألمانيا من أجل هذا المؤتمر”، الذي لم يحدد له موعدا بعد.

وذكر كونتي، أن ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي “بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وأشار كونتي إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الاولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر 2018، كان “ناجحاً”.

وقال “عندما نظمنا مؤتمر باليرمو، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا”.

كانت فرنسا قد استضافت مؤتمرا حول ليبيا في شهر ايار/مايو العام الماضي دون ان يسفر عن نتائج.

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