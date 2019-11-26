خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن مسؤولين أميركيين كبارا التقوا أمس الإثنين القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، لـ«بحث الخطوات التي يجب اتخذها لإنهاء النزاع في ليبيا»، حيث اتهموا خلال المباحثات، روسيا بـ«استغلال» الصراع.

وقالت الوزارة إن الوفد الذي ضم السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، يسعى إلى «تحديد الخطوات الواجب اتّخاذها توصّلاً إلى وقفٍ للأعمال القتاليّة وإلى تسوية سياسيّة للنزاع»، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين أكدوا خلال اللقاء «دعم (الولايات المتحدة) الكامل لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها»، وعبروا عن «قلقهم البالغ من استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي». وقال البيان إن هذا الدعم «يشمل جهودا ملموسة لمواجهة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما يعود بالفائدة على كل الليبيين».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت مطلع الشهر الجاري أن نحو مئتي مقاتل روسي من مجموعة واغنر، بينهم قناصة، وصلوا إلى ليبيا مؤخرا. ويعتقد أن المجموعة تابعة ليفغيني بريغوزين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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لكن موسكو نفت هذه المعلومات «بشكل قاطع» على حد تعبير نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي أكد أن روسيا «تعمل بما يخدم مصالح عملية السلام في ليبيا». كما وصف رئيس لجنة الاتصال الروسية في طرابلس ليف دينغوف التقرير بأنه «غير صحيح مطلقا».

تحذير من المرتزقة

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي 18 نوفمبر الجاري، أشار المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إلى «إشراك مرتزقة ومقاتلين من شركات عسكرية خاصة في خطوط المواجهة في جنوب طرابلس»، مضيفا أنه «من الطبيعي أن يؤدي إقحام هؤلاء المقاتلين من ذوي الخبرة إلى اشتداد حدة العنف»، منبها إلى أن «المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي تتضح بشكل جلي ومتزايد».

يذكر أن هذه المحادثات جاءت بعد زيارة وفد من حكومة الوفاق للعاصمة الأميركية خلال الشهر الجاري. وضم الوفد وزيري الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، حيث ناقشا مع مسؤولين أميركيين عدة مواضيع، منها التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب، وأيضا دفع عجلة الاقتصاد.

وقد طالبت الولايات المتحدة، على لسان مسؤوليها، حفتر إلى «إيقاف هجومه على العاصمة»، كما دعت إلى إجراء «إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا».

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