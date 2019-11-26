وفد أمريكي يلتقي المشير خليفة حفتر ويتهم روسيا بـ"استغلال" النزاع الليبي

اجتمع المشير الليبي خليفة حفتر الإثنين بمسؤولين أمريكيين لبحث سبل إنهاء النزاع في هذا البلد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، لم تشر فيه إلى مكان انعقاد الاجتماع، وعبر خلاله المسؤولون عن “قلقهم البالغ من استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي”.

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