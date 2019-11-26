وفد أمريكي يلتقي المشير خليفة حفتر ويتهم روسيا بـ"استغلال" النزاع الليبي

اجتمع المشير الليبي خليفة حفتر الإثنين بمسؤولين أمريكيين لبحث سبل إنهاء النزاع في هذا البلد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، لم تشر فيه إلى مكان انعقاد الاجتماع، وعبر خلاله المسؤولون عن “قلقهم البالغ من استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي”.
تعليق
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يستطيع الامريكان حل المشكلة الليبية بسهولة لو ارادوا ولكنهم لايريدون لو انهم نقلوا السلطة الى الحكومة الشرعية التى نالت ثقة البرلمان وتدير 90 % فى المائة من الاراضى الليبية المحررة ووقتها سيتحول من اعماهم المال والسلطة قى طرابلس الى الحكومة الشرعية ولا تجد المليشيات اى دعم مالى فتهرب امام ضربات الجيش اما ترك مصرف ليبيا المركزى بطرابلس يغذى المليشيات الارهابية من عائدات النفط فهو دعم للارهاب بهدف اضغاف ليبيا تمهيدا لاحتلال منابع النفط .
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