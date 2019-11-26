أولها المليشيات .. المطالب الثلاثة لنجاح برلين تعود من بوابة البيان الأمريكي كأساس يُوقف الحرب

ليبيا – مضى شهر ونيف عن البيان الذي أصدرته القيادة العامة في 18 أكتوبر الماضي حول مؤتمر برلين الذي سينعقد حول ليبيا في الفترة المقبلة ، وقد حوى ذلك البيان أهم معالم كوصفة لإنجاح هذا العمل ألا وهو المسار الأمني أولًا .

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اليوم أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا حول لقاء جمع بين مسؤولين أميركيين كبار مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ومساعديه ، أيضاً عقب ستة أيام فقط من بيان الجيش الثاني حول مؤتمر برلين والذي أكد خلاله على ذات المطالب .

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وبحسب بيان للخارجية، فقد ضم الوفد نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

سبل الوصول إلى وقف إطلاق نار يتطلب ثلاثة شروط

وقال بيان من الخارجية أن اللقاء ناقش الخطوات الرامية لوقف الأعمال القتالية والتوصل إلى الحل السياسي وتشمل هذه الجهود الملموسة لوقف إطلاق النار نحو هذا الهدف على التصدي للمليشيات المسلحة والمتطرفين وتوزيع الموارد بالعدل بين اللليبيين .

لتربط بذلك الولايات المتحدة بين التوصل إلى الهدف – أي وقف إطلاق النار – ومطالب تحقيقه ألا وهي أسباب الحرب أصلًا متمثلة في وقف إحتكار فئة معينة للثروة وكذلك التستر على المتطرفين وإيوائهم والأهم القضاء على المليشيات وسطوتها على الدولة.

وأضاف البيان ان هذه المناقشات الصريحة اشتملت أيضأ على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين في طرابلس بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما داعية اياهم لإغتنام الفرصة وذلك في إشارة إلى المباحثات التي جرت مؤخرًا مع فتحي باشاآغا ومحمد سيالة .

وأكد المسؤولون خلال اللقاء دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي دون الإشارة إلى أي وجود روسي حقيقي على الأرض أو عن نوع الإستغلال الروسي المشار له عما إذا كان سياسيًا أو عسكريًا .

وكشفت الخارجية الامريكية ان اللقاء الذي لم تكشف عن مكانه تم في يوم 24 نوفمبر الموافق يوم الأحد ، ويُلاحظ أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا كان قد أصدر في اليوم التالي ألا وهو صباح الاثنين الموافق 25 نوفمبر بيانًا شن فيه هجومًا لاذعًا على المليشيات داعيًا إياها لوقف تدخلاتها بمؤسسات الدولة .

وفي أول ظهور له بعد عودته من الولايات المتحدة ظهر باشاآغا في تسجيل مخاطباً الجماعات المسلحة في طرابلس قائلًا : ” إذا لم يتوقف خلال أيام قليلة إبتزازكم وتدخلكم في مؤسسات الدولة المالية وغيرها فسيتدخل ضدنا المجتمع الدولي ودول الجوار بطريقة لا نرغب بها لفرض الإستقرار في ليبيا ، أمامنا وقت قصير ” .

وإذ لم يطلب البيان الأمريكي وقفًا فورياً لإطلاق النار ، إلا أنه أشار للنقاط الثلاثة التي تنتهي بالتوصل له ويتمسك بها الجيش وحددها في 18 أكتوبر الماضي لنجاح مؤتمر برلين أو نجاح أي عملية سياسية قادمة ألا وهي ضرورة التصدي للمليشيات والمتطرفين وعدالة توزيع الثروة ، لتكون بذلك وجهات النظر بين الطرفين قد تطابقت حول أسباب الأزمة والحل ، ولتكون الكرة في ملعب من بيده تحقيق هذه الشروط داخل مؤسسات طرابلس.

وجدير بالذكر أن بيان القيادة العامة حول برلين كان قد أشار واستند إلى شهادة باشاآغا عبر الإعلام ضد هذه المليشيات .

المرصد – متابعات

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