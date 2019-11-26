ضبط شرطي خلال تلقيه رشوة في «أبوكماش»

أعلنت مديرية أمن زوارة ضبط شرطي في بوابة قرية أبوكماش، التابعة لبلدية زوارة، أثناء تلقيه رشوة من مسافر تونسي.

وتمكنت دورية ليلية من ضبط المتهم، خلال احتجازه المسافر، حيث أخذ منه جواز سفره، وساومه على مبلغ مالي مقابل تركه، حسب بيان المديرية على صفحة المديرية في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واعترف الشرطي بأنه أخذ مبالغ مالية من أشخاص يحملون الجنسية التونسية خلال دوامه، وقد نُقل إلى مقر المديرية لاستكمال التحقيقات معه، بينما سلمت الدورية التونسي جواز سفره ليعود إلى مدينته.

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