المشير حفتر يبحث مع مسؤولين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب والميليشيات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن لقاء جمع أمس مسؤولين أمريكيين كبارا بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

الخارجية الأمريكية أوضحت أن المباحثات تهدف إلى إرساء أسس مشتركة لوقف إطلاق النار، وتشمل الجهود الملموسة لمكافحة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بما يعود بالفائدة على كل الليبيين، وأنها تأتي استكمالا لمشاورات سابقة عقدت مع مسؤولي حكومة الوفاق، مؤكدة دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

وبينت الخارجية أن الوفد الأمريكي الذي التقى المشير حفتر ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا