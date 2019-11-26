طرابلس.. ورشة عمل لتعزيز دور المرأة في إنفاذ القانون

أنطلقت بالعاصمة طرابلس، يوم أمس الأثنين أعمال ورشة العمل حول تعزيز دور المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون، بإشراف وتنظيم وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة القضائية وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتستمر أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام.

ووفقا لإعلام وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، فأن الورشة ستتناول دور المرأة داخل مؤسسات إنفاذ القانون، من خلال محاور أساسية يتمثل أولها في النجاحات والتحديات التي تواجه المرأة في مؤسسات إنفاذ القانون علي مستوى الهيكلية والقوانين والسياسات واللوائح , وسيناقش المحور الثاني دور الموظفات المدنيات في مؤسسات إنفاذ القانون (النجاحات، والتحديات)، ويخصص المحور الثالث لمناقشة دور التوظيف وبناء القدرات النسائية في مؤسسات إنفاذ القانون (الواقع والمأمول)، و يركز المحور الرابع حول دور الإعلام في تعزيز دور المرأة العاملة في مؤسسات إنفاذ القانون.

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