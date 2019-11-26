وفد أمريكي يلتقي القائد العام لبحث إمكانية وقف القتال في طرابلس

واشنطن-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين أن مسؤولين أمريكيين التقوا بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في الـ من 24 نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة الخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس وإيجاد حل سياسي للوضع الراهن في ليبيا.

وأفادت الوزارة، أن الوفد الأمريكي ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، العميد ستيفن ديميليانو.

وأضافت، أن المسؤولين أكدوا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي، بحسب نص البيان.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المناقشات الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين المقيمين في طرابلس، بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بين الطرفين بشأن القضايا التي تفرق بينهما، في سياق التحرك صوب وقف إطلاق النار.

وأضافت، أن هذه الجهود الملموسة تشمل معالجة الميليشيات والعناصر المتطرفة، وتوزيع الموارد بحيث يستفيد منها جميع الليبيين.

وقالت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.