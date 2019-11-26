المسماري: نقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت وحداتنا في مناطق جديدة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، أن الوحدات العسكرية تقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت في مناطق جديدة، مشيرا إلى أن الحظر المفروض جاء نتيجة لامتلاك الميليشيات التابعة للوفاق طائرات مسيرة نفذت عمليات ضد الجيش.

المسماري قال في تصريحات لصحيفة الاتحاد، إن الحظر الجوي يشمل الطائرات العسكرية والخاصة والشركات، موضحا أن المسلحين التابعين لحكومة الوفاق يستخدمون كل الأساليب والحيل لتنفيذ مخططاتهم باستهداف القوات المسلحة، التي قال إنها نجحت في إصلاح منظومات الدفاع الجوي التي تمتلكها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا