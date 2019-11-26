مسؤولو أمن أمريكيون يبحثون آخر المستجدات بليبيا مع حفتر

التقى وفد من مسؤولين أمنيين أمريكيين، مع قائد عام الجيش الليبي خليفة حفتر، لبحث آخر المستجدات الميدانية، وخطوات إيقاف القتال في العاصمة طرابلس.

وبينت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن الوفد الذي تمثل في كبار المسؤولين في الولايات المتحدة التقى خليفة حفتر، لمناقشة خطوات وقف أعمال القتال والتوصل لحل سياسي للصرع الليبي.

وضم الوفد الأمريكي، نائب مستشار الأمن الوطني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، عن قلقهم مما وصفوه استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي، مشددين على دعم بلادهم لسلامة وسيادة ليبيا.

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