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كونتي: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول مؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، أن بلاده تعمل بجد مع ألمانيا من أجل مؤتمر برلين الذي لم يحدد له موعدا بعد.

وبحسب وكالة آكي قال كونتي الاثنين “ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي”.

وأشار كونتي، إلى أن المؤتمر الذي نظمته حكومته الاولى بعاصمة إقليم صقلية في شهر نوفمبر 2018، كان “ناجحاً”، وقال “عندما نظمنا مؤتمر باليرمو، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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