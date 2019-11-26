ضبط بائع مخدرات في زوارة

ألقت فرقة التحري التابعة لمديرية أمن زوارة القبض على بائع مخدرات من جنسية أفريقية، متلبسا بالترويج للمواد المخدرة.

وداهمت قوة أمنية موقع سكن المتهم، حيث وجدته مع أربعة أشخاص آخرين من جنسيات أفريقية، وكمية من مخدر الحشيش، علاوة على مبلغ مالي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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واعترف المتهمون بما نسب إليهم خلال التحقيقات معهم، وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

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