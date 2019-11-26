المحجوب: استعدنا السيادة على الجو بعد الانتهاكات المتكررة من الطيران الأجنبي

قال امر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الحظر الجوي الذي فرضه الجيش على نطاق العمليات بمحيط العاصمة طرابلس، جمع ما بين السيادة على الأرض والسماء لصالح القوات المسلحة.

وأضاف المحجوب في تصريح للعين الإخبارية، أن القوات المسلحة التي استعادت السيادة الليبية على الأرض بتطهيرها من المليشيات، استعادت كذلك السيادة على الجو بعد الانتهاكات المتكررة للطيران الأجنبي دون الإذن والتنسيق مع القيادة العامة

هذا وأكد المحجوب أن الوحدات العسكرية تسيطر على مناطق الساعدية والعزيزية حتى الطريق الساحلي.

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