محلي تاورغاء يكشف لبوابة إفريقيا طبيعة العلاقة مع مصراتة

كشف رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن العلاقة بين أهالي مصراتة وتاورغاء جيدة.

وقال الشكشاك في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية إن أهالي مدينة تاورغاء يتسوقون في مصراتة كما أن جل شركات إعادة الإعمار العاملة في تاورغاء من مدينة مصراتة.

وبين الشكشاك أنه يوجد في مدينة تاورغاء حاليا أكثر من 600 عائلة من إجمالي 50 ألف شخص هم عدد سكان تاورغاء مشيرا إلى أن أكثر من 1000 شخص يترددون إسبوعيا على المدينة لاعادة إعمار مساكنهم والتجهيز للعودة.

وأضاف الشكشاك أن هناك11 مشروع لأعادة إعمار تاورغاء من مستشفى مركزي ووزارة الداخلية، ومركز شرطة تم مده بالآليات، إضافة إلى 4 مدارس تحت الصيانة ومقر المجلس البلدي ومركز الثقافة وغيرها.

وحول انتشار مرض اللشمانيا في المدينة أكد أن نسبة الإصابة بالمرض في تزايد حيث جرى تسجيل أكثر من 1000 إصابة منهم 112 في يوم واحد موضحا أن مركز الأمراض السارية مد المدينة بالأمصال المطلوبة لكنها بحاجة لنقل مخلفات البناء وتنظيف المدينة.

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