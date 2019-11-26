اخبار ليبيا الان

من الرباط.. داخلية الوفاق: حريصون على مكافحة الجريمة العابرة للحدود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شاركت ليبيا في الاجتماع السنوي الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بمدينة الرباط

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه ترأس الوفد المشارك عن وزارة الداخلية الليبية وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وعضوية مدير مديرية أمن طرابلس ومدير مديرية أمن زليتن ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

وأكد مازن خلال الاجتماع أمس الاثنين حرص وزارة الداخلية على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى في منطقة شمال أفريقيا وباقي دول العالم .

وشدد مازن على حرص وزارة الداخلية توطيد التعاون المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول والاستمرار في برامج التدريب والتأهيل لأعضاء الشرطة في وزارة الداخلية من خلال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك