الأرصاد: البحر مضطرب على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، ورياح جنوبية غربية على الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن تكون حالة البحر مضطربة اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 2.50 إلى مع ارتفاع الموج إلى 3.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– تكاثر للسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– الرياح شمالية غربية تتحول غدا الأربعاء إلى جنوبية غربية على ساحل زواره وطرابلس وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25عقدة.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم الثلاثاء، نظرا لاضطراب البحر، ودرجة حرارة سطح البحر تصل إلى 21 درجة مئوية.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطرب هذا اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.75 و3.25 متر .

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق

– فرص سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، جيدة على الجبل الأخضر، يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الرياح غربية على راس الأنوف وتكون جنوبية غربية على باقي الساحل، وتتحول غدا الأربعاء، إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 10 و 25 عقدة.

– ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 1.00 و 2.50 متر، ويصل اليوم إلى 3.00 متر على ساحل بنغازي والجبل الأخضر .

– البحر البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطرب اليوم على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة، وتصل درجة حرارة سطح البحر إلى 22 درجة مئوية.

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