سيالة يُطلع المشري على نتائج زيارته إلى أميركا

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

سيالة والمشري ناقشا آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وتطورات الحرب على العاصمة طرابلس.

وكان سيالة قد شارك رفقة وزير الداخلية فتحي باشاغا، يوم الرابع عشر من نوفمبر، في أعمال المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن، بناء على دعوة من وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية