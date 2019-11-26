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محامي هانيبال القذافي يُرجّح بأن يُفرج عنه قريباً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف محامي نجل القذافي المعتقل في سجون لبنان هانيبال القذافي أنه قد يتم الإفراج عنه من سجنه في لبنان قريبا.

وذكر المحامي محمد مظلوم في تصريحات صحفية أن قضية هانيبال القذافي متوقفة منذ أشهر عند المحقق العدلي، وهناك احتمال كبير ألا تصدر المحكمة قرارا بإدانته بالاستناد إلى أقواله التي نفى فيها ضلوعه في قضية اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه.

وأضاف مظلوم أنه لا علاقة لنجل القذافي باختطاف الإمام الصدر لأنه كان طفلا لا يتجاوز السنتين عندما وقعت الحادثة، وهم بانتظار أن يتم تحديد موعد للمحاكمة كما تقتضي أصول المحاكمات في لبنان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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