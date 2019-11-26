باشاغا يُقر بـ”عقبة التشكيلات المسلحة”

أقر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بتدخل عدد من المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة والعمل على ابتزازها وعرقلة مسيرتها.

وبيّن باشاغا في تسجيل مصور بثته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنه طالب الجهات الأمنية بوضع خطة أمنية لحماية المؤسسات وإطلاق منظومة جمع بيانات عن كل من يتدخل في أمن الدولة.

وفيما بدا أنه تهديد غير مباشر يُرجّح بأنه نتج عن ضغط دولي على الوفاق، قال باشاغا إنه سيمنح هؤولاء المسلحين والمسؤولين المتورطين في تهديد الأمن فرصة قال إنها ستكون “أياما قليلة” لكي “يبتعدوا عن إفساد حياة الناس”، حسب قوله، وهي المرة الأولى التي يخاطب فيها التشكيلات المسلحة بهذه “النبرة”.

وحذر وزير الداخلية من أنه في حال لم ينجحوا في بناء الدولة فإن دول الجوار والمجتمع الدولي هم من سيقررون أشياء لا يتمناها الليبيون من أجل فرض الاستقرار في البلاد.

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