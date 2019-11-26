الحداد: مغادرة الأمريكيين بعد هجوم حفتر على طرابلس تركت جرحاً كبيراً في داخلي

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي اللواء محمد الحداد بأن المجتمع الدولي لا يقوم بشيء بشأن ما وصفه بـ”هجوم حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

الحداد أضاف في تصريح لصحيفة واشنطن بوست تابعته وترجمته صحيفة المرصد :” لا أحد يقول أو يفعل أي شيء هل نحن لسنا مع الجانب الصحيح؟ قاتلنا داعش في سرت والآن حفتر يستهدفنا “.

وأعرب القيادي بمدينة مصراتة عن صدمته من عدم دعم الامريكيون لهم بنسبة 100% وأنهم قد ركبوا طائراتهم وغادروا بعد ما وصفه بـ”هجوم حفتر على طرابلس” ، مبيناً بأن هذه الخطوة من الأمريكيين تركت جرحاً كبيراً بداخله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية