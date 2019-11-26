واشنطن تقدم تطمينات للقائد العام بشأن محاربة المجموعات المسلحة والعناصر المتطرفة في طرابلس

بنغازي-العنوان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن واشنطن قدمت تطمينات للقائد العام للقوات المسلحة بشأن حل المليشيات المسلحة ومحاربة العناصر المتطرفة في ليبيا.

وقالت الوزارة، أن وفدًا ضم مسؤولين أمريكيين كبّارًا أكدوا للقائد العام، أن هناك جهودًا ملموسة تشمل معالجة المجموعات المسلحة والعناصر المتطرفة الموجودة في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن وفدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين بحثوا مع القائد العام في الـ24 من الشهر الجاري إمكانية التوصل إلى وقف عملية تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة وإيجاد حل سياسي للوضع بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

وضم الوفد الأمريكي، نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس، ونائب مدير الاستراتيجية والمشاركة في القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، العميد ستيفن ديميليانو.

وقالت، إن المسؤولين أكدوا دعم واشنطن الكامل لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية، كما أكدوا أن المناقشات الصريحة تعتمد على المحادثات الأخيرة مع المسؤولين في حكومة الوفاق بهدف إرساء أساس مشترك للتقدم بشأن القضايا التي تفرق بينهما.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث الطرفين على اغتنام هذه الفرصة لبناء مستقبل آمن ومزدهر لليبيا.

وتخوض القوات المسلحة منذ مطلع أبريل الماضي عملية تحرير العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة والعناصر المتطرفة المسيطرة عليها.