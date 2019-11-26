داخلية الوفاق تصدر تعميمًا بالقبض على عماد الشقعابي القيادي الإرهابي بدرع ليبيا 1 الفار من بنغازي

طرابلس-العنوان

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أوامر ضبط لـ “عماد فرج منصور الشقعابي” أحد قيادي ما كان يعرف بـ(درع ليبيا1) الذي كان بترأسه الإرهابي وسام بن حميد.

وعممت الوزارة على كافة أجهزتها الأمنية وأمرت مصلحة الجوازات بحظره من السفر، مشيرة إلى أن لديها معلومات تفيد بشغل (الشقعابي) منصب منسق عام بين جماعة أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابي.

وقالت الوزارة إن الشقعابي له عديد من العمليات بطرابلس وبنغازي وإنه هدد عديدا من ضباط الشرطة بالقتل، منبهة إلى ضرورة الإسراع بإجراءات ضبط المعني.

وخاطبت الداخلية، في إحدى رسائلها، القائم بأعمال النائب العام، ودعته إلى إصدار مذكرة في حق الشقعابي، كونه متهم بعدة قضايا جنائية، ومنح الإذن بإدراجه بمنظومة الممنوعين من السفر.

وطلبت داخلية الوفاق، كذلك من مصلحة الجوازات والجنسية بإدراج المعني بمنظومة الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول إلى حين إصدار أوامر من كتب النائب العام.

وشمل التعميم، ما يعرف بـ “جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للدعم المركزي وأمن المنافذ ومديرية طرابلس ومصراتة والعمليات الخاصة ومكتب المعلومات والشرطة الجنائية العربية والدولية.

والشقعابي من مواليد بنغازي سنة 1982 وهو أحد سكان منطقة (بودزيرة) شرقي بنغازي، وهو أحد الضالعين في مجزرة (السبت الأسود) والتي راح ضحيتها العشرات من شباب بنغازي في 13 يونيو2013.

كما أنه مسؤول عن مقتل واختفاء عناصر من أمن المنشئات التابعين لوزارة الداخلية إبّان انطلاق عملية الكرامة ضد المجموعات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة، في منطقة بودزيرة شرقي بنغازي.