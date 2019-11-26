صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق حملة لمناهضة العنف الاجتماعي

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، حملة الـ16 يوما من النشاط؛ للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال الصندوق في بيان، إن الحملة انطلقت أمس الإثنين، ضمن يوم حافل بالنشاطات تخلله عرض مسرحي عن العنف المنزلي، إلى جانب جلسات توعوية من خلال الزيارات الميدانية والبث الإذاعي، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن الصندوق يطلق بصورة دورية حملات لمكافحة العنف المجتمعي، وخاصة ضد المرأة، إذ دشن الصندوق حملة «رفقًا بالقوارير»، في بلدية سبها خلال شهر نوفمبر العام الماضي.

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