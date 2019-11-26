شكري يبحث مع نظيره الأردني تطورت الأوضاع في ليبيا

ليبيا – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الاثنين مع نظيره المصري سامح شكري عددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها الملف الليبي.

الوزيران تبادلا بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا” خلال لقاء جمعهما قبيل اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة وجهات النظر حول الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وآليات تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين،مؤكدين استمرار العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات وخدمة القضايا العربية.

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