لجنة الانتهاكات بترهونة تناشد المنظمات الدولية التدخل بشأن المعتقلين في سجون مصراتة

أطلقت لجنة رصد وتوثيق الانتهاكات ببلدية ترهونة، نداء للمنظمات الدولية المهتمة بشؤون الأسرى والمعتقلين قسرا، للتدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون مدينة مصراتة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، إن أعداد المعتقلين والأسرى في سجون المليشيات بمصراتة قد ارتفعت، وأصبح ذلك أمرا لا بد من أن تتخذ كافة المنظمات الدولية والمهتمة بأوضاع الأسرى والمعتقلين موقفا حياله.

وناشدت اللجنة منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، اتخاذ إجراءاتهم فورا، وإصدار بيانات ضد مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وإصدار مذكرات اعتقال دولية في حقهم، وفق إجراءات محكمة الجنايات الدولية، بحسب البيان.

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