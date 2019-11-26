بعد إسقاط طائرة أفريكوم.. الجيش يتفق مع الخارجية الأمريكية على هذه النقاط

أكد مسؤول رفيع بالجيش الليبي أن القيادة العامة للجيش اتفقت مع الخارجية الأمريكية على تشكيل لجنة تنسيق وتواصل بين قيادة الجيش والقوات الأمريكية وذلك “لمحاربة الجماعات الإرهابية في طرابلس وغرب ليبيا ومتابعة نشاطاتها.”

وبحسب وكالة نوفا قال المسؤول، إن اللقاء جرى بعد أن أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي طائرة أمريكية بدون طيار تابعة لقوات أفريكوم فوق طرابلس الخميس الماضي عن طريق الخطأ.

وأوضح المسؤول، أن الجيش اتفق مع المسؤولين الأمريكيين على تنسيق عملياتهم في طرابلس والمناطق المحيطة بها لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأعلنت أفريكوم الأيام الماضية فقدانها طائرة دون طيار في أجواء العاصمة طرابلس كانت في مهمة من أجل تقييم الوضع الأمني ومراقبة نشاط المنظمات الإرهابية في المنطقة.

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