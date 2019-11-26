بطولة موظف من حقل الظهرة.. حماه من السرقة والتخريب ويتمنى عودته لضخ النفط

في وقت يأمل فيه العاملون في حقل الظهر ة النفطي، الذي يقع جنوب غرب سرت، إعادة العمل فيه، فإن واحدا من كبار موظفي الحقل المشهود لهم بالشجاعة والأمانة يقف مشجعا لهم، مستندا إلى تجربته الملهمة خلال الاضطرابات الشديدة التي شهدتها البلاد في العام 2011.

الموظف علي الكاسح، الذي ينتمي إلى منطقة زلة التي تتبع بلدية الجفرة، استطاع البقاء في حقل الظهرة وتأمينه بالكامل منذ فبراير 2011 إلى نهاية العام ذاته، حيث تمكنت شركة الواحة من إعادة الإنتاج، بعد استلام لجنة الإدارة الجديدة وقتها مهامها، حسب ما ذكر حساب الشركة، على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

شجاعة أبناء زلة

وتمكن الكاسح منذ فبراير 2011 من تأمين الحقل والمحافظة على أصول الامتياز بكامل محطاته، وتأمين جميع المرافق والورش والمخزن، «الذي لم ينقص منه أي مواد أو أصول ثابتة باهظة الثمن، وذلك بدعم من إدارة شركة الواحة ولجنة الطوارئ و مراقبي الحقل و عدد من أبناء منطقة زلة».

وقالت الشركة إن الكاسح «تمكن من إرسال 150 سيارة و جميع الآلات الثقيلة وما يمكن حفظ الحقل و تأمينه وقام بعمليات لوجستية ضخمة بعمل تطوعي جبار من شباب زلة و بإشرافه المباشر».

وبعد عودة الموظفين إلى العمل في الحقل في نهاية العام 2011، وجدوا غرفهم و مقتنياتهم كما تركوها لمدة تسعة شهور ، في أمان تام، بالرغم من الأحداث الصعبة التي وقعت في تلك الفترة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها من حدوث عطل فني بالتوربينات الغازية و انقطاع الكهرباء والأمن في كامل المنطقة، فضلا عن الفراغ الأمني الكبير وانتشار المخربين وقطاع الطرق.

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وتابعت الشركة: «اليوم، و بعد أن طالته أيادي الخراب والعبث والدمار يتمني علي الكاسح التوفيق لزملائه القدامى وأن يتمكنو ا من اعادة تشغيل الحقل في ظل هذه التحديات الضخمة و الظروف القاهرة من شُح في الامن و الموارد».

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