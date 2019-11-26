المدني: قوات الوفاق تصدت لمحاولة تسلل بمحور وادي الربيع

أعلن المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي عبد المالك المدني أن قوات الوفاق تصدت لمحاولة تسلل نفذتها قوات (الجيش الوطني ) في محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المدني في مشاركة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسيبوك، أن قوات الوفاق صدت فجر اليوم في محور وادي الربيع محاولة تسلل لمليشيات حفتر (قوات الجيش الوطني)، مؤكداً تكبيدهم خسائر في الأرواح وإعطاب إحدى آلياتهم، حسب وصفه.

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

وتقترب المعارك من إنهاء شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس منذ اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

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