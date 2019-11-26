تعليم الوفاق تخصص العام الدراسي 19-2020 للنشاط والتفتيش التربوي

عقدت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم صباح اليوم الثلاثاء 26-11-2019 الاجتماع الأول لهذا العام بمدراء مكاتب النشاط المدرسي بالبلديات بحضور وزير التعليم محمد العماري زايد، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ورئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وزير التعليم أكد على أهمية النشاط المدرسي حيث أنه أصبح جزء مكمل للعملية التعليمية، وتزداد أهميته في ظل الظروف التي تعيشها البلاد موضحا أن العام الدراسي الجديد 2019-2020 سيكون عام النشاط المدرسي وعام التفتيش التربوي، وسيجري بذل كل الجهود وتقديم الدعم لإنجاحه.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء الادارات بوزارة التعليم عرض خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي الجديد 2019-2020، والهيكل التنظيمي الداخلي لإدارة النشاط المدرسي ومكاتب النشاط بمراقبات التعليم، وتفعيل دور منسقي النشاط بالمؤسسات التعليمية..

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