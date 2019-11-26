عماري يستعرض خطة النشاط المدرسي

استعرض وزير التعليم المفوض في حكومة الوفاق، محمد عماري، خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي «2019-2020»، والهيكل التنظيمي الداخلي لإدارة النشاط المدرسي، ومكاتب النشاط بمراقبات التعليم، وتفعيل دور منسقي النشاط بالمؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمدراء مكاتب النشاط المدرسي في البلديات خلال العام الدراسي الجديد، حسب بيان «تعليم الوفاق»، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكد عماري أهمية النشاط المدرسي في العصر الحالي، وأنه أصبح جزء مكمل للعملية التعليمية، وتزداد أهميته في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

ونوه الوزير بأن العام الدراسي 2019-2020 سيكون عام النشاط المدرسي والتفتيش التربوي، معقبا: «سنبذل كل الجهود وتقديم الدعم لإنجاحه».

حضر الاجتماع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ورئيس اتحاد الطلبة محمد القبلاوي، وعدد من قيادات التعليم، وقد عقد في إدارة النشاط المدرسي بديوان الوزارة.

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