إجلاء مجموعة لاجئين ثالثة من ليبيا إلى رواندا بدعم من المفوضية

وصل إلى رواندا أكثر من مئة لاجئ، من بينهم العديد من الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وذلك في رحلة إجلاء إنسانية نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحسب المفوضية، فقد تم نقل المجموعة المؤلفة من مئة وستة عشر شخصا بعد هبوطها في مطار كيغالي الدولي إلى مرفق للعبور في غاشورا، حيث قدمت لهم المفوضية المساعدات اللازمة.

وبعد عملية الإجلاء هذه، تكون المفوضية قد قدمت المساعدة لألفين ومئة وواحد وأربعين لاجئا وطالب لجوء، في إيجاد حلول للخروج من ليبيا خلال العام الحالي، بما في ذلك إعادة توطين سبعمئة وثلاثة وعشرين شخصا.

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