تسمم أكثر من 100 موظف بحقل جالو

أصيب أكثر من 100 موظف وعامل بالشركات الخدمية التابعة لحقل جالو 59 التابع لشركة الواحة النفطية بتسمم غذائي ناتج عن وجبة غذاء.

وأكد الدكتور بالمركز الصحي العرق بجالو استقبالهم لـ11 حالة كما تم نقل 20 مصاب إلى مصحة الحياة الإيوائية، فيما خصصت الشركة رحلة استثنائية لنقل باقي الحالات إلى مدينة طرابلس.

وأكد مدير المركز الصحي العرق محمد امسلم أن حالات التسمم سببها دجاج مستورد منتهي الصلاحية.

وأشار إلى أنه فور وصول الحالات تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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