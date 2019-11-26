انقطاع خدمة “هاتف ليبيا” عن بعض المناطق

أعلنت شركة هاتف ليبيا عن قطع كابل الألياف البصرية (NGBN) بمدينة مصراتة وعدة مدن أخرى يوم أمس الإثنين.

وأوضحت الشركة أن انقطاع الكابل ناتج عن قيام أحد المواطنين بالحفر ما تسبب في توقف حركة الاتصالات على المناطق “الوسطى والجنوبية والشرقية”.

وأكدت شركة ليبيا أن الفرق الفنية تعمل على صيانة الكابل المقطوع من أجل إعادة الاتصالات للمواطنين.

يُشار إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تُقطع فيها خدمات الاتصالات بسبب أعمال الحفر والبناء العشوائية.

وسبق أن حذرت شركات الاتصالات من مخاطر الحفر العشوائي على مكونات الشبكة، وخدمة الاتصالات بمختلف المناطق.

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