الشقعابي: باشاغا يستقي معلوماته من السوشيل ميديا وخلافي معه شخصي

انتقد منسق عام قوة التدخل والحسم الأمني عماد الشقعابي، وزير الداخلية فتحي باشاغا بعد أن أصدر الأخير أمر قبض بحقه.

ونفى الشقعابي، في تسجيل مصور أن يكون تولى مهام التنسيق بين القاعدة وداعش، موضحا أن باشاغا يستقي معلوماته من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي “السوشيل ميديا.

وتوعد الشقعابي وزير الداخلية، قائلا نحن لا نتعرض لأحد بسوء لكن من يتعرض لنا لا نرحمه مضيفا أن الخلاف بينه وبين باشاغا أصبح شخصي.

وكان باشاغا، أصدر كتابا إلى 9 جهات تابعة للوزارة يتضمن تكليفا بالقبض على الشقعابي، مكلفا بهذه المهمة كلا من رئيس جهاز الردع، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن مصراتة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قوة العمليات الخاصة، بعملية القبض على الشقعابي.

كما وجه باشاغا، برقية مماثلة إلى كل من النائب العام ورئيس مصلحة الجوازات، لإصدار مذكرة ضبط ووضع “الشقعابي” في قوائم الممنوعين من السفر.

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