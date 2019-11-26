ألمانيا ترحب بنقل 116 مهاجر من ليبيا إلى روندا

رحبت ألمانيا بإخلاء 116 مهاجرا من ليبيا إلى روندا مؤكدة امتنانها لروندا لتمكنها من إنشاء آلية عبور جديدة.

وقال اوليفر أفيتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” “تهنئ ألمانيا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على عملية الإخلاء الإنساني الناجحة، وتعرب عن امتنانها لرواندا لتمكينها من إنشاء آلية عبور جديدة كما نرحب بتعاون السلطات الليبية، بما في ذلك أحدث الاخلاءات من مراكز إيواء”.

وأعلنت مفوضية اللاجئين وصول 116 لاجئ إلى روندا من الفئات الضعيفة، من بينهم العديد من الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وذلك في رحلة إجلاء إنسانية نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد تم نقل المجموعة بعد هبوطها في مطار كيغالي الدولي إلى مرفق للعبور في غاشورا، حيث تقدم لهم المفوضية المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمأوى.

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