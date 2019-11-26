الرئيس التشادي يتهم دولا كبرى بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا

اتهم الرئيس التشادي إدريس ديبي قوى دولية كبرى لم يسمها بعرقلة مسعى الاتحاد الإفريقي لتعيين الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد ديبي في مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية مباركة الأمم المتحدة مقترح تعيين الاتحاد الأفريقي ولد عبدالعزيز معوثا خاصا إلى ليبيا، ضمن مساعي الاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة الليبية، وفق قوله.

وفشل الأعضاء الأفارقة الثلاثة في مجلس الأمن في ترشيح مبعوث مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد تمسك الدول الغربية بالمبعوث غسان سلامة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية.

وأكد الرئيس النيجيري محمد إيسوفو، وفق وكالة فرانس برس، أن ليبيا دولة إفريقية ولا يمكن حل المشكلة فيها بترك الاتحاد الإفريقي على الهامش.

وطرح الاتحاد الإفريقي مطلب المبعوث المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد لأول مرة في يوليو الماضي، ثم أكده مجددا نهاية سبتمبر الماضي، منتقدين تجاهل غسان سلامة للاتحاد الإفريقي، بحسب موقع جون أفريك.

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