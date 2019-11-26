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آمر غرفة العمليات المتقدمة: الجبهة قوية والنصر أكيد ومحقق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد آمر غرفة العمليات المتقدمة التابعة للجيش الوطني، اللواء صالح بو عبودة، أن “الجبهة قوية وجميع شباب القوات المسلحة على قلب رجل واحد، بإصرار وعزيمة لتحرير البلاد”.

وشدد “عبودة”، في تصريحات صحفية وفقاً لموقع الساعة24، خلال لقائه عددًا من شيوخ وأعيان المناطق الليبية، بغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن “النصر أكيد والقتال بنية ناصحة لتأمين الوطن، كما حثنا ديننا على الدفاع عن الوطن ومكتسباته”.

ووجه آمر العمليات المتقدمة، التحية لمشايخ القبائل والأعيان لرحابة صدورهم في تحمل هفوات أولادنا، قائلًا: “لا ننكر أن بعض أولادنا ارتكبوا هفوات، ولكن نؤكد على أن العمل مرهون بصاحبه ولا يؤخذ به الجميع”.

ونوه اللواء صالح عبودة، في تصريحاته إلى أن القوات المسلحة، وجدت سهولة في حل جميع المشاكل والعقبات بفضل عقول مشايخ وأعيان القبائل الليبية”.

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  • عشرة على عشرة الاخوان حشرة .اضافة لكلام الاخ عبد الواحد فان الاخوان المفلسين لا يتبعوا التيار الاسلامى من حيث المعاملات فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والركن الاول للاسلام وهو العمود الرئيسى للاسلام وسط اعمدة اخرى من صلاة وصيام وحج وزكاة هو الذى يحدد الفرق بين المسلم والاخوانى فالمسلم يشهد ان لا اله الا الله بحيث يكون عمله خالصا لوجه الله وان محمد رسول الله نبى الرحمة الصادق الامين اما الاخوان فعملهم خالص لمرشد ضال من دون الله ونبيهم رسول المرشد فى اى بلد وفى ليبيا رسول الاخوان محمد صوان لعنه الله كاذب فاجر لا عهد له ولا امان شيطان فى صورة انسان بغل من كثرة اكل المال الحرام فالمسلم الحق الذى عمله خالص لو جه الله ويقتدى برسوله الكريم من صدق وامانة وحب الخير للناس والعفو والتسامح والصبر على المكاره نرفعه فوق رؤوسنا اما الاخوانى الذى يستغل الدين لاطماع شخصية ويخالف ثوابته فتجده يتنفس الكذاب ومنافق وقلبه كل حقد وكراهية وعنصرية فلا يستحق ان نسحقه مثل اى صرصار فهو من اهل ضرار كلب من كلاب النار

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