آمر غرفة العمليات المتقدمة: الجبهة قوية والنصر أكيد ومحقق

أكد آمر غرفة العمليات المتقدمة التابعة للجيش الوطني، اللواء صالح بو عبودة، أن “الجبهة قوية وجميع شباب القوات المسلحة على قلب رجل واحد، بإصرار وعزيمة لتحرير البلاد”.

وشدد “عبودة”، في تصريحات صحفية وفقاً لموقع الساعة24، خلال لقائه عددًا من شيوخ وأعيان المناطق الليبية، بغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن “النصر أكيد والقتال بنية ناصحة لتأمين الوطن، كما حثنا ديننا على الدفاع عن الوطن ومكتسباته”.

ووجه آمر العمليات المتقدمة، التحية لمشايخ القبائل والأعيان لرحابة صدورهم في تحمل هفوات أولادنا، قائلًا: “لا ننكر أن بعض أولادنا ارتكبوا هفوات، ولكن نؤكد على أن العمل مرهون بصاحبه ولا يؤخذ به الجميع”.

ونوه اللواء صالح عبودة، في تصريحاته إلى أن القوات المسلحة، وجدت سهولة في حل جميع المشاكل والعقبات بفضل عقول مشايخ وأعيان القبائل الليبية”.

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