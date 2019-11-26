مواطن من طبرق يسلم عدد 10 صواريخ غراد وذخير لقيادة المنطقة

أخبار ليبيا24- خاص

قام مواطن من مدينة طبرق بتسليم قيادة المنطقة صباح اليوم الثلاثاء عدد 10 صواريخ غراد وذخيرة وركائز “بيتي كي” .

وتم تسليم الصواريخ والذخائر بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة وعدد من ضباط المنطقة.

وأكد بورقعة لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها مواطن بتسليم أسلحة وذخيرة لقيادة المنطقة ونحن نرحب بذلك.

ودعا بورقعة كل المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخيرة في بيوتهم بسرعة تسليمها لقيادة المنطقة لأنها تشكل خطر عليهم وعلى المجتمع.

وقام آمر منطقة طبرق العسكرية بتسليم شهادة تقدير للمواطن الذي ينتمي إلى إحدى الوحدات العسكرية.

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