صحة المؤقتة تتفقد أوضاع عدد من المرافق الصحية

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة نوري الفسي، زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب، للوقوف على سير عمل المستشفيات، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وحسب وزارة الصحة، فقد تفقد الفسي عددا من الأقسام، وغرف الإسعاف والطوارئ، وغرف العناية بالمستشفيات، مبينا أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

وأوضح الفسي أنه تم رصد عدد من المشكلات، والتي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها لوزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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