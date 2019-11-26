تنظيم سباق اختراق الضاحية للمتدربين بمركز تدريب الأساس بالكفرة

الكفرة-العنوان

نظمت منطقة الكفرة العسكرية سباق اختراق الضاحية للمتدربين في مركز تدريب الأساس الكفرة.

وأقيم سباق اختراق الضاحية لمنتسبي مركز التدريب الكفرة التابع لإدارة التدريب داخل منطقة الكفرة العسكرية البالغ عددهم أكثر من 200 متدرب على الطريق الرابط محطة الوقود الخارجية بمقر المنطقة العسكرية والبالغ نحو أكثر من 3 كيلومترات، وذلك بحضور آمر المنطقة العسكرية المكلف وعدد من الضباط التابعين لمنطقة الكفرة العسكرية.

وشاركت كل من مديرية الأمن وجهاز الإسعاف والطوارئ والشرطة العسكرية في تنظيم السباق وحركة السير على الطريق.

وبعد انتهاء السباق تم إجراء عرض تدريبي للمنتسبين وسط ساحة المعسكر تمثل في التدريبات التي تلقها المتدربين طيلة الدورة تمثلت في عرض التيكواندو والقفز والدفاع عن النفس.

وجرى في ختام المهرجان، تكريم آمر مجموع المناطق الجنوبية وتكريم العديد من الضباط منهم آمر فرع الاستخبارات وآمر الدفاع الجوي وآمر الشرطة العسكرية وآمر الامداد العسكري وآمر مكتب التوجيه المعنوي ومديرية الأمن والأقسام والمراكز التابعة لها ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ وعدد من الإعلاميين.