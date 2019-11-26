إيطاليا: ليبيا تعد هدفا استراتيجيا لروما

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أنه “بالنسبة لإيطاليا، تعد ليبيا هدفًا استراتيجيًا يجب أن يرى التزامًا بالاستقرار”.

وكالة نوفا قال جويريني، على هامش مؤتمر برلين الأمني الذي ينعقد اليوم وغداً في العاصمة الألمانية: “بالنسبة إلى ليبيا، هناك حاجة إلى مبادرة قوية من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، حتى يمكن استقرار البلاد.

وبحسب جويريني، فإن مبادرات مثل المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي أعلنت الحكومة الألمانية أنها تريد استضافته في برلين ستشهد أن إيطاليا “ملتزمة حتى تنجح هذه المؤتمرات”.

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