مركز مكافحة الأمراض يعلن عن توفر أطباء جلدية بمستشفى تاورغاء لعلاج مرض الليشمانيا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع مستشفى تاورغاء العام ومنظمة الصحة العالمية عن توفر أطباء جلدية لعلاج مرض الليشمانيا.

المركز الوطني لمكافحة الامراض أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أنه يتواجد أطباء الجلدية كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة مساءاً ويوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً بمقر مستشفى تاورغاء “المؤقت”.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة قد أعلن عن افتتاح عيادة خاصة بعلاج مرض الليشمانيا في مقره لعلاج حالات اللشمانيا بمحيط المدينة.